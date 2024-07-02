Житель Первоуральска поссорился с женой и поджег ее

Жительница Первоуральска попала в больницу после ссоры с супругом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, россиянин во время конфликта облил жену специальной жидкостью, после чего поджог. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую, ей оказывают всю необходимую помощь. О состоянии пациентки не сообщается.

На кадрах с места инцидента заметно, что одна из стен дома обгорела, но каких-либо серьезных повреждений нет.

Мужчину оперативно задержали. В отношении россиянина возбудили уголовное дело, на данный момент он находится под стражей.

На данный момент специалисты проводят все необходимые мероприятия, в том числе и опрос свидетелей, проведение экспертиз. Специалисты собирают доказательную базу.

До этого в Пермском крае осудили подростка. По версии следствия, он изнасиловал свою знакомую, после чего поджег. Сам молодой человек утверждал, что девушка осталась с ним добровольно. Юношу приговорили к 16 годам лишения свободы.

Ранее миллионер в Англии сжег свой дом, чтобы он не достался жене при разводе.