Жительницу Башкортостана изуродовали на популярной процедуре в салоне красоты

В Уфе местная жительница получила ожоги во время похода в салон красоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Уфа».

Инцидент произошел на процедуре лазерной эпиляции. Во время визита клиентка заплатила за услугу четыре тысячи рублей путем перевода средств на карту, не подписывала договор. Позже, когда женщина пришла домой, она почувствовала сильное жжение, появилось раздражение и ожоги, лечение которых ей обошлось в семь тысяч рублей.

Чтобы взыскать с салона компенсацию за лечение, уфимке пришлось обратиться в Роспотребнадзор и в суд. По данным канала, в ходе разбирательства выяснилось, что у салона не было лицензии. По решению суда предприниматель вернул женщине деньги не только за услугу, но и за лечение.

До этого москвичка отсудила у косметолога, который чуть не сжег ей лицо, 80 тысяч рублей.

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