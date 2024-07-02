Состояние четверых пострадавших при обстреле Севастополя остается тяжелым

В настоящее время на лечении в больницах остаются 37 человек, которые пострадали при атаке украинских войск на Севастополь 23 июня. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, его цитирует «Интерфакс».

Он уточнил, что четверо пострадавших до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным властей, ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверо спасти не удалось. Среди них — двое детей.

После этого губернатор города Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе будет усилена группировка сил противовоздушной обороны (ПВО), которая прикрывает от ударов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Севастополе появился сигнал оповещения о баллистической атаке.