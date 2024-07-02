В Госдуме призвали Минюст запретить в России движение чайлдфри

Член комитета Государственной думы по безопасности Бийсултан Хамзаев направил письмо главе Министерства юстиции Константину Чуйченко с просьбой запретить в России движение чайлдфри. Об этом парламентарий сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Выступаю за то, чтобы само это движение, как и движение в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений, в России было законодательно запрещено», — сказал депутат.

По его мнению, в России необходимо проработать законодательные решения в части запрета распространения любой информации, дискредитирующей семейные ценности и призывающей граждан к отказу от деторождения.

При этом Хамзаев отметил, что чайлдфри как организации не существует юридически. Но действуют разноуровневые организации, которые в том числе работают на грантах, формируют общественное мнение и агрессивно уверяют человека, что ему не надо рожать детей ради личной свободы. Депутат посчитал, что это деградация личности, а не свобода.

На вопрос о том, как быть, если пара не хочет заводить детей, но не является чайлдфри, Хамзаев ответил, что есть личная позиция человека, индивидуальное мнение — за это его никто не должен трогать. Но должны быть воспитательная и разъяснительная части.

Ранее в Госдуме объяснили, как должен работать запрет на идеологию чайлдфри.