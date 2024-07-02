Суд арестовал экс-премьера Украины и бывшего главу МИД страны

Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего главу МИД страны Павла Климкина. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

«Судом в отношении Климкина и Гройсмана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно», — заявила собеседница агентства.

Владимир Гройсман при бывшем президенте Украины Петре Порошенко с 2014-го по 2016 год занимал пост спикера Верховной рады, а затем стал главой правительства. Должность премьера Гройсман занимал до августа 2019 года.

Павел Климкин был главой украинского МИДа в 2014-2019 годах. Ушел с должности после конфликта с президентом Владимиром Зеленским. В апреле этого года Следственный комитет России (СКР) предъявил Климкину и Гройсману обвинения в обстрелах и иных преступлениях в Донбассе.

13 июня МВД России объявило в розыск экс-командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Сергея Гайдука и бывшего первого замкомандующего Нацгвардии Украины Владимира Кондратюка.

Ранее российские следователи направили в суд почти 300 дел в отношении военных ВСУ.