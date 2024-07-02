На севере Москвы огонь охватил кабину башенного крана

В Москве правоохранители выясняют обстоятельства возгорания кабины строительного крана. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Инцидент произошел недалеко от станции «Водный стадион», на Выборгской улице. Кабина башенного крана загорелась на стройке. На момент произошедшего крановщика внутри не было. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, специалисты пожарно-спасательного подразделения оперативно потушили возгорание на площади два квадратных метра. Работа специалистов усложнялась тем, что рядом находилась дизельная станция, которая могла воспламениться из-за падающих искр.

По данным РИА Новости, причиной произошедшего стала жара.

До этого в Петербурге из-за шквального ветра рухнул строительный кран. Данные о пострадавших отсутствуют.

Из-за сильного ветра и урагана в городе падали деревья и остановки. Ситуация повлияла на работу аэропорта Пулково, который некоторое время не принимал самолеты.

Ранее в Архангельске спасли крановщика, который вызвал «скорую» на высоту 46 метров.