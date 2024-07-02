Общественным приемным «Единой России» исполнилось 16 лет

Количество обращений в приемные «Единой России» по сравнению с 2020 годом выросло почти на 50%, сообщила глава комиссии по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

По ее словам, чаще всего в приемные обращаются по вопросам социального обеспечения, ЖКХ и воинской службы.

Кузнецова добавила, что участники СВО и их родственники обращаются в приемные, чтобы узнать о выплатах и по другим вопросам.

«В каждом вопросе стараемся разобраться и помочь, некоторые темы решаем на федеральном уровне», — сказала она.

Кузнецова отметила, что общественные приемные постоянно совершенствуются.

«На базе приемных действуют штабы общественной поддержки, центры гражданских инициатив «Единые», активно взаимодействуем с некоммерческими организациями», — заключила Кузнецова.

Напомним, общественные приемные «Единой России» впервые заработали 2 июля 2008 года.