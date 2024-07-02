В России призвали ввести уголовное наказание за конкурсы красоты с участием детей

В России следует ввести наказание за склонение к участию в конкурсах красоты несовершеннолетних детей. В них оцениваются физические данные, что может нести за собой сексуальный контекст, что недопустимо. Такое предложение председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Ветров напомнил о скандальном случае с конкурсом красоты в Ростове-на-Дону, в котором принимали участие девочки-подростки. Участвовавшие в них дети были накрашены, позировали в купальниках перед взрослыми мужчинами, принимая «сексуализированные позы», отметил общественник.

Проведение таких конкурсов противоречит российскому законодательству, а также общественной морали и традиционным ценностям, подчеркнул Ветров. Он призвал Колокольцева оценить возможность изменения Уголовного кодекса, чтобы добавить в него ответственность за проведение подобных мероприятий.

До этого сообщалось, что прокуратура Ростовской области проверит на соответствие требованиям законодательства информацию о модельном конкурсе в Ростове-на-Дону с подростками. Организаторы в беседе с «Газетой.Ru» заверили, что на фото, разлетевшихся в сети, попали девушки в купальниках — участницы «взрослого» конкурса. По их словам, в один день на площадке проходили конкурсы «Детская супермодель России» и для девушек от 15 до 21 года — «Лучшая модель Юга России».

Ранее Ветров призвал ввести в российских школах уроки по плаванию.