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В Калужской области подросток поджег ж/д оборудование по наводке ВСУ

В Калужской области школьника задержали за поджог батарейного шкафа

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Abdan Zaki/Shutterstock

Попытка заработать закончилась для 16-летнего подростка из Калужской области уголовным делом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Правоохранители вышли на подростка после поджога батарейного шкафа на перегоне между станциями «Людиново-1» и «Людиново-2». На месте специалисты выяснили, что человек, ответственный за поджог, пытался проделать то же самое с релейным шкафом, но не смог его взломать.

Подозреваемого поймали на следующий день. По словам самого молодого человека, с ним связался неизвестный с украинским номером. За выполнение задания ему пообещали 50 тысяч рублей. После поджога человек перестал выходить на связь.

В отношении россиянина возбудили дело по статье о диверсии. В рамках закона за такое преступление грозит наказание до 20 лет колонии.

До этого в Челябинске суд вынес приговор мужчине, который поджег релейный шкаф около аэропорта. Во время инцидента никто не пострадал, так как по дороге курсировали только грузовые составы.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Известно, что молодой человек в соцсетях был подписан на страницы террористической организации.

Ранее двух граждан Казахстана осудили за диверсию на железной дороге в Россию.

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