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Россиянам объяснили, как отличить настоящего работодателя от мошенников

HR-специалист Попова: есть способы уберечься от мошенников при трудоустройстве

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Depositphotos

На сайтах по поиску работы среди настоящих организаций есть множество мошенников, которые маскируются под компании. Чаще всего они сами находят своих жертв, после чего обещают им космическую зарплату за работу из дома, отметила в беседе с RuNews24 менеджер по подбору персонала петербургского агентства «Визит» Светлана Попова.

По словам эксперта, чаще всего общение мошенника с соискателем начинается с письма о заинтересованности и готовности пригласить на работу. Затем указывается фейковое название компании и ссылка, по которой предлагается пройти.

При таком сценарии или любых подозрениях нужно взять паузу, не отвечать и постараться выяснить, есть ли такая компания, правда ли это ее сайт. Затем, по мнению Поповой, нужно связаться напрямую с компанией.

«Переходить по присланной ссылке опасно, поскольку аферисты могли создать фишинговый сайт и подменить контакты, — пояснила HR-специалист. — Если компанию удалось найти, надо уточнить, работает ли там эйчар с таким именем или ником и действительно ли открыта указанная вакансия».

Если выяснится, что компания не ищет сотрудников, нужно прислать на их почту скриншоты с перепиской, добавила Попова. Мошенников же нужно заблокировать, по возможности — пожаловаться на них администрации ресурса по поиску работы. Сотрудники сервиса должны провести расследование и заблокировать мошенников.

Напомним, эксперты также подчеркивают, что при поиске работы должны насторожить все объявления с неадекватно высокой зарплатой. Также следует осторожно относиться к компаниям, о которых отсутствуют отзывы клиентов и сотрудников, отсутствует офис или он находится в недоступном месте. Перезванивать на неизвестные номера и переходить по ссылкам из сообщений нельзя — так злоумышленники получат личные данные пользователя.

Ранее стала известна новая уловка мошенников при продаже автомобилей в России.

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