Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске два человека упали в шахту лифта с седьмого этажа поликлиники

В Красноярске рабочие упали в шахту лифта с седьмого этажа

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Жители Красноярского края пострадали на стройке поликлиники. Об этом сообщает «Борус. Люди».

Инцидент произошел в Красноярске. Строители упали в шахту лифта с высоты седьмого этажа. Обоих мужчин доставили в реанимацию. На кадрах с места инцидента видно, что один из рабочих лежит на земле без сознания. Коллеги оказывают ему первую помощь.

Как сообщает управление СК РФ по региону, пострадали молодые люди 2002 и 2005 года рождения. У них диагностированы травмы головы, местные медики оказывают им всю необходимую помощь.

На данный момент следователи проводят проверку. Сотрудники ведомства не исключают нарушение правил безопасности при проведении работ.

На ситуацию обратили внимание и в прокуратуре. По данным ведомства, оба пострадавших работали по договору субподряда. Прокуратура проверяет соблюдение требований охраны труда при производстве работ.

Ранее в Москве два человека пострадали при обрушении строительной люльки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами