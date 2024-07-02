В Красноярске два человека упали в шахту лифта с седьмого этажа поликлиники

Жители Красноярского края пострадали на стройке поликлиники. Об этом сообщает «Борус. Люди».

Инцидент произошел в Красноярске. Строители упали в шахту лифта с высоты седьмого этажа. Обоих мужчин доставили в реанимацию. На кадрах с места инцидента видно, что один из рабочих лежит на земле без сознания. Коллеги оказывают ему первую помощь.

Как сообщает управление СК РФ по региону, пострадали молодые люди 2002 и 2005 года рождения. У них диагностированы травмы головы, местные медики оказывают им всю необходимую помощь.

На данный момент следователи проводят проверку. Сотрудники ведомства не исключают нарушение правил безопасности при проведении работ.

На ситуацию обратили внимание и в прокуратуре. По данным ведомства, оба пострадавших работали по договору субподряда. Прокуратура проверяет соблюдение требований охраны труда при производстве работ.

Ранее в Москве два человека пострадали при обрушении строительной люльки.