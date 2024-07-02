В Киеве скончался казахстанский активист Айдос Садыков

В Киеве скончался казахстанский активист и оппозиционер Айдос Садыков, на которого в середине июня было совершено покушение. Об этом сообщила его жена Наталья, передает «Sputnik Казахстан».

По данным «Ак Жайык», активист 13 дней боролся за жизнь в реанимации после совершенного на него нападения. Он умер в 03:00 часов по местному времени.

Покушение на Садыкова было совершено 18 июня в Шевченковском районе Киева. Автомобиль оппозиционера получил несколько выстрелов в тот момент, когда он со своей женой находился в салоне. 56-летнего Айдоса Садыкова госпитализировали в тяжелом состоянии, его супруга Наталья не пострадала. Садыкова связала покушение с оппозиционной деятельностью мужа. Киевская прокуратура начала досудебное расследование.

21 июня Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в связи с покушением на Садыкова.

Украина намеревалась потребовать экстрадиции подозреваемых в покушении на активиста.

Садыков — автор оппозиционного казахстанского Telegram-канала «Басе» (59 тыс. подписчиков). В течение последних лет он критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева, а также выступал с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых в нападении на Садыкова.