Во вторник в Москве ожидается сильная жара

В Москве во вторник ожидается переменная облачность, без осадков, и температура поднимется до +34 ℃. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Днем в столице термометры покажут +32℃ ... +34℃, а ночью кардинально не опустятся, достигнув отметки +19℃.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник ожидается тепло с температурой воздуха от +31℃... +36℃. Ночью на среду столбики термометров могут опуститься до +16℃.

Синоптики уже предупреждали жителей Москвы и Подмосковья об аномальной жаре. Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в начале июля в Москву придут тропические ночи.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал, что максимальная температура воздуха в центральной России на предстоящей неделе достигнет 34°C, а «изматывающая» жара продержится в регионе до 5 июля.

В Приамурье также ввели режим повышенной готовности из-за жары.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.