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Россиян предупредили о новой «легенде» мошенников

Эксперт Бийчук рассказал о новой легенде мошенников для обмана россиян

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, выдавая себя за сотрудников мобильных операторов и предупреждая о якобы произошедшем сбое в системе. Об этом РИА Новости рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

По его словам, мошенники пытаются ввести пользователей в заблуждение, чтобы получить доступ к их личным данным.

Сценарий обмана выглядит следующим образом: мошенник звонит пользователю, представляясь сотрудником оператора связи, и утверждает о возникшем сбое в системе. Он может начать разговор с приветствия и информацией о сброшенном тарифе абонента, предлагая новый тариф и указывая его стоимость.

Злоумышленник затем предлагает помочь вернуть старый тариф, прося доступ к личному кабинету абонента.

Эксперты рекомендуют завершить разговор с мошенником и самостоятельно связаться со своим оператором по официальному номеру, указанному на сайте компании. Также важно не переходить по присланным ссылкам и не сообщать по телефону логины и пароли. Настоящие сотрудники операторов не запрашивают подобную информацию, а все изменения тарифов уведомляют через SMS, push-уведомления или личный кабинет на сайте.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

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