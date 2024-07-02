Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья об аномальной жаре

Жителей Москвы и Подмосковья ждет аномальная жара в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Жаркая погода будет держаться минимум до 16:00 мск 3 июля. По данным синоптиков, в дневные часы температура воздуха поднимется до +30-33°C.

В Москве с 9:00 мск 2 июля до 4 июля будет действовать пожарная опасность. Аналогичные предупреждения действуют для Подмосковья.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в начале июля в Москву придут тропические ночи.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал, что максимальная температура воздуха в центральной России на предстоящей неделе достигнет 34°C, а «изматывающая» жара продержится в регионе до 5 июля.

Ранее эксперты рассказали, что делать при солнечном ожоге.