На главу Солнцевского суда заведут уголовное дело

Председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета был задержан сотрудниками управления М ФСБ при получении около $40 тыс. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Информацию подтвердил другой источник, связанный с системой правосудия. Операция произошла примерно полторы недели назад.

Один из источников сообщил, что Матета получил деньги за обещание решить уголовное дело, хотя заранее знал, что не собирается исполнять просьбу человека, обратившегося к нему.

Согласно закону «О статусе судей Российской Федерации», судьи обладают неприкосновенностью, охватывающей их жилище, служебные помещения и переписку. Поручение на возбуждение уголовного дела против судьи должна дать Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

Высшая квалификационная коллегия судей планирует рассмотреть просьбу главы Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Матеты на заседании 10 июля. В запросе упоминается статья 159 УК о мошенничестве, за которую грозит до десяти лет лишения свободы.

Артем Матета был назначен председателем Солнцевского районного суда в ноябре 2021 года. Район судейства Матеты охватывает территории районов Внуково, Ново-Переделкино и Солнцево. До этого он работал в Московском областном суде и был председателем Ногинского городского суда Московской области.

Артем Матета является сыном композитора Игоря Матеты, известного автора музыки для различных исполнителей и фильмов.

Композитор отказался комментировать ситуацию.

Ранее в Москве суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении трех сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова.