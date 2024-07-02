ВСУ обстреляли 14 населенных пунктов Курской области

Украинская армия обстреляла 14 населенных пунктов в Курской области, российские войска сбили над регионом девять беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава области Алексей Смирнов.

Губернатор заявил, что 1 июля неоднократно обстреливались пункт пропуска «Суджа», села Заолешенка, Свердликово, Гуево и Горналь, хутор Олешня Суджанского района, поселки Теткино и Краснооктябрьский, села Сергеевка и Веселое, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка, деревни Бяхово и Викторовка Кореневского района.

Коптеры и дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Суджу и деревню Куриловку Суджанского района, село Городище и деревню Новую Николаевку Рыльского района, деревню Богословку Хомутовского района, село Гордеевку и деревню Успеновку Кореневского района, хутор Отруба Глушковского района.

Смирнов подчеркнул, что в результате обстрелов и атак беспилотников не имеется пострадавших.

В течение дня в приграничных районах области российские силы при помощи стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы ликвидировали и обезвредили девять украинских беспилотников.

До этого сообщалось, что дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 72 беспилотника ВСУ.