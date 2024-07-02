Из-за непогоды 15 тысяч человек в Псковской области остались без света

В результате неблагоприятных погодных условий в Псковской области оказались отключены от энергоснабжения 879 населенных пунктов, где проживает более 15 тысяч человек, как сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В Псковской области прошли сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 23 метров в секунду. Как следствие, это привело к массовому отключению электроснабжения. По состоянию на 20:00 без света 879 населенных пунктов численностью населения более 15 тысяч человек», — написал он.

По словам губернатора, наибольшее количество отключений зарегистрировано в Псковском и Себежском районах, а также в муниципальных округах Стругокрасное, Новоржевское, Опочецкое и Порховское.

Ведерников отметил, что в Псковском филиале «Россети Северо-Запад» введен специальный режим работы, а процесс восстановления электроснабжения осуществляется при помощи 68 бригад, в которых задействовано 175 человек.

Глава области также уточнил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, занимаясь уборкой улиц и дворов, а также устранением последствий падения деревьев.

Накануне частный сектор Южно-Сахалинска остался без света из-за аварии на сетях. ЧП затронуло приблизительно 1 тыс. частных домов, торговые учреждения и котельную.

До этого произошли вспышки на подстанции в Западном районе Ростова-на-Дону. Позже энергетики объяснили, что на территорию подстанции ветром занесло упаковочную пленку со строительной площадки, расположенной рядом с энергообъектом. Из-за этого произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки. Нарушения электроснабжения по сети «Ростовэнерго» не было зафиксировано.

Ранее почти во всей Черногории отключили электричество.