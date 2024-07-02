Эксперт поделилась советами, как создать атмосферу, чтобы сотрудники не хотели уходить

В настоящий момент в России наблюдается рекордная текучесть кадров: треть наемных сотрудников ежегодно меняет место работы. В таких условиях малому и среднему бизнесу довольно непросто сохранять коллектив. О способах решения проблемы «Газете.Ru» рассказала Елена Петрихина, основатель группы компаний Phoenix Career Group и Клуба Успешных Бизнес-Ассистентов, карьерный консультант и бизнес-тренер.

По словам эксперта, ситуация скорее эволюционирующая, чем кризисная.

«Сейчас рынок кандидатов, не работодателя. Сейчас выбирают они. Работа сотрудников HR-отделов в такое время должна фокусироваться на формировании новых стратегий взаимодействия, привлечения, удержания и развития талантливых кандидатов. Это обойдется значительно дешевле, чем поиск и адаптация новых», — объяснила эксперт.

Петрихина поделилась ключевыми моментами для создания такой рабочей атмосферы. Первый шаг — открытая коммуникация.

«Люди должны чувствовать: их мнение важно. Проводите ежемесячные собрания, чтобы сотрудники могли задать вопросы и предложить свои идеи. Собирайте обратную связь и устраняйте выявленные проблемы. Также можно устраивать встречи один на один для обсуждения возникающих вопросов. Это покажет, что вы цените мнение сотрудников, доверяете им и готовы работать над улучшением условий труда», — рекомендовала она.

Также внедрите систему поощрений для инициативных сотрудников с высокими результатами. Отмечайте их успехи публичными признаниями на собраниях, письмами с благодарностями или небольшими бонусами.

«Например, есть система мотивации «Кафетерий льгот». Сотрудники сами выбирают вознаграждение из предложенного списка: компенсация фитнеса или отдыха с семьей, оплата обучения, поход в театр или ресторан, спа, покупка спортивной атрибутики», — сказала специалист.

Помимо этого, инвестируйте в обучение и развитие кадров. Это могут быть тренинги, семинары или курсы повышения квалификации. Создавайте программы наставничества, чтобы опытные сотрудники направляли и поддерживали других — так люди увидят перспективы для роста и развития.

«Предотвратить выгорание и поддержать продуктивность сотрудников можно с помощью гибкого графика, удаленной работы и запрета на переработки. Поощряйте использование отпускных дней, давайте дополнительные выходные при необходимости или в качестве вознаграждения за успешное выполнение задач», — добавила Петрихина.

Также организуйте регулярные командные мероприятия, поощряйте сотрудничество и взаимопомощь среди сотрудников. Это развивает креативность, укрепляет чувство общности и показывает: вклад каждого ценен. А создание платформ или чатов, где можно делиться идеями и совместно работать над проектами, поможет зарождению новых концепций и новаторских решений.

«Люди, которые чувствуют цель и свою к ней принадлежность, с большей вероятностью останутся в компании. Создавайте условия для участия в корпоративных проектах по общественной деятельности или волонтерству», — посоветовала эксперт.

Качественный ремонт, эргономичная мебель и современное оборудование — это не менее важно. Также стоит ввести обязательные перерывы в уютной зоне отдыха, где человек сможет расслабиться и восстановить силы.

«Оплачивайте сотрудникам ДМС, доступ к телемедицине, а также полезные закуски в офис. Компенсируйте расходы на ежегодные чек-апы, посещение психологов или занятия спортом», — отметила она.

Наконец, проявляйте заботу о благополучии работников. Открыто говорите об их сильных сторонах и областях для улучшения. Поощряйте сотрудников к риску и поиску новых подходов без страха быть наказанным за ошибки и неудачи.

«Здоровая рабочая среда нужна как сотрудникам, так и самой компании. Используя новые способы привлечения и удержания кадров, можно сформировать сильный коллектив, который продержится не один год. Талантливые сотрудники — это ваш главный ресурс, ключ к устойчивому росту и успехам в бизнесе», — резюмировала Петрихина.

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