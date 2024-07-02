Россияне назвали лучшие места для удаленной работы

В летние месяцы большинство россиян (66,1%) предпочли бы работать удаленно, а не в офисе. Об этом говорится в результатах опроса сервиса путешествий Туту, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 7,4% опрошенных уже работают удаленно. Работать в гибридном формате хотели бы 7,8%, а остаться в офисе — 18,7%.

Более 50% заявили, что летом не хотели бы ни одного дня в неделю проводить в офисе. На один офисный день согласны 17,2%, на два — 16,7%. Трудиться из офиса не чаще трех раз в неделю согласны 9,7%, а не более четырех — 2,9%. Работать всю неделю в офисе готовы только 2,5% россиян.

Опрошенные также рассказали об «удаленке мечты». Большинство хотели бы трудиться из дома — 32,6%, а путешествовать и подключаться к работе из отеля или кафе — 15,8%. С дачи мечтают работать 10%, с шезлонга на морском побережье — 9,5%, с тропических островов — 8,7%.

Еще 8,3% предпочли бы работать удаленно, сидя в бассейне в Турции, Египте и других теплых странах. О работе в уединении в домике в лесу мечтают 8,1%, а 2,1% хотели бы находиться в горах или на горнолыжном курорте. Не смогли определиться с желаемым местом удаленной работы 4,5% опрошенных.

Аналитики Туту добавили, что выросло число путешественников, которые пользуются услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. По данным сервиса путешествий, количество покупателей ж/д-билетов выросло на 32%, а доля купленных билетов увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета, покупать билеты заранее и оплачивать их позже.

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