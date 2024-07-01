Сотрудник МЧС пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области

Сотрудник МЧС России пострадал при повторной атаке украинского беспилотника на город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению МЧС, инцидент произошел, когда пожарные тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра. В это время на дежурный караул повторно был сброшен взрывоопасный предмет.

«Водитель пожарного автомобиля доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести», — сказано в сообщении МЧС.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что несколько населенных пунктов региона были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 1 июля сообщалось, что деревня Глотово и поселок Сподарюшино Грайворонского городского округа подверглись атаке дронов ВСУ. Повреждения получили частные дома и автомобили, никто из жителей не пострадал.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.