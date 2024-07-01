Полковник Макгрегор призвал власти США прислушаться к Путину

Власти Соединенных Штатов должны прислушаться к Путину и прекратить использовать язык силы со странами, которые не согласны с Вашингтоном по тем или иным вопросам. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Нам нужно поменять карту потенциальных угроз и жить в мире, который существует в реальности, а не пытаться создать тот, который предпочитает Вашингтон. <...> Этим временам пришел конец. Это именно то, о чем говорил Путин», — подчеркнул эксперт.

По его словам, США не придется тратить триллион долларов на оборону, если страна перестанет относиться к большей части планеты как к вероятному противнику, по которому надо нанести превентивный удар. Сэкономленные от сокращения военных расходов средства Макгрегор предложил направить на развитие страны и защиту собственных границ, где творится беспорядок.

До этого профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что последствия действий НАТО против России будут чудовищными. По его мнению, мир стоит на пороге повторения кубинского ракетного кризиса.

Ранее в США раскрыли, что может привести к войне с Россией.