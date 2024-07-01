Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали мирные жители

Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

При обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали семь человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня очередной раз Вооруженными силами Украины был обстрелян Белгород и Белгородский район», — написал он.

По его словам,пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.

Губернатор отметил, что всего в результате обстрела в Белгороде выявлены повреждения в 22 частных домах.

До этого сообщалось, что несколько населенных пунктов Белгородской области были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Так, в селе Бессоновка Белгородского района на территории сельскохозяйственного предприятия в результате атаки дрона были повреждены инфраструктурный объект связи и крыша производственного помещения.

Также Гладков заявил, что пять населенных пунктов в Белгородской области дегазифицированы из-за атак ВСУ.

Ранее сообщалось, что в районах Белгородской области, где нет электричества, разместят машины с громкоговорителями для оповещения о ракетной опасности.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами