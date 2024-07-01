При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали мирные жители

При обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали семь человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня очередной раз Вооруженными силами Украины был обстрелян Белгород и Белгородский район», — написал он.

По его словам,пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.

Губернатор отметил, что всего в результате обстрела в Белгороде выявлены повреждения в 22 частных домах.

До этого сообщалось, что несколько населенных пунктов Белгородской области были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Так, в селе Бессоновка Белгородского района на территории сельскохозяйственного предприятия в результате атаки дрона были повреждены инфраструктурный объект связи и крыша производственного помещения.

Также Гладков заявил, что пять населенных пунктов в Белгородской области дегазифицированы из-за атак ВСУ.

Ранее сообщалось, что в районах Белгородской области, где нет электричества, разместят машины с громкоговорителями для оповещения о ракетной опасности.