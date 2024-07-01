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Женщина погибла из-за падения дерева в Санкт-Петербурге

МЧС: в Санкт-Петербурге из-за падения дерева погибла женщина

В Санкт-Петербурге женщина погибла в результате падения дерева во время непогоды, два человека пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате падения дерева на проспекте Юрия Гагарина, 14, корпус 4 погибла женщина», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что пострадали ребенок и женщина, повреждения получили 10 легковых автомобилей.

В МЧС добавили, что пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга выезжали 71 раз для устранения последствий непогоды, 67 из них — на устранение угрозы или падение деревьев.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за шквалистого ветра рухнул строительный кран. Санкт-Петербург в понедельник, 1 июля, вечером накрыл мощный ливень и ураган — с сильными порывами ветра до 31 м/с. Падают деревья, валятся остановки. Аэропорт Пулково из-за непогоды временно не принимают самолеты, рейсы разворачивают на запасные аэродромы.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер обрушился на города Кемеровской области.

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