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Австрия отозвала аккредитацию у двух корреспондентов ТАСС

Захарова: Австрия отозвала аккредитацию у двух корреспондентов ТАСС

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Depositphotos

Австрия отозвала аккредитацию у двух корреспондентов ТАСС в Вене. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

30 июня МИД России сообщил о депортации журналиста ТАСС Ивана Попова в начале июня. За две недели до этого Москва вызвала австрийского посла, чтобы узнать о претензиях Вены, однако ответа не последовало, отметили в дипломатическом ведомстве.

«То есть была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств, внутренних дел, что-то вроде такого, есть какие-то формальности, которые они могли бы увязать, ну и так далее», – пояснила ситуацию Захарова, добавив, что в ответ из России выслали австрийскую журналистку Марию Книпс-Виттинг.

До этого министерство иностранных дел России предписало главе московского офиса австрийского телеканала ORF Кароле Шнайдер покинуть Россию.

Ранее Австрия выразила недовольство ответными мерами России на высылку журналистов.

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