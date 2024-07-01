Австрия отозвала аккредитацию у двух корреспондентов ТАСС в Вене. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

30 июня МИД России сообщил о депортации журналиста ТАСС Ивана Попова в начале июня. За две недели до этого Москва вызвала австрийского посла, чтобы узнать о претензиях Вены, однако ответа не последовало, отметили в дипломатическом ведомстве.

«То есть была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств, внутренних дел, что-то вроде такого, есть какие-то формальности, которые они могли бы увязать, ну и так далее», – пояснила ситуацию Захарова, добавив, что в ответ из России выслали австрийскую журналистку Марию Книпс-Виттинг.

До этого министерство иностранных дел России предписало главе московского офиса австрийского телеканала ORF Кароле Шнайдер покинуть Россию.

Ранее Австрия выразила недовольство ответными мерами России на высылку журналистов.