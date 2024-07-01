Пять целей уничтожены над акваторией и в Балаклавском районе Севастополя

Пять воздушных целей были уничтожены за сутки в небе над акваторией и в Балаклавском районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По уточненной информации, 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе», — написал политик, отметив, что никто из жителей не пострадал.

По его информации, в результате атак в одном из СНТ произошел небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов. Кроме того, упавшими осколками были повреждены 3 машины.

До этого в Севастополе появился новый сигнал «Баллистика!». Он будет сопровождаться видео и звуковым оповещением об опасности, которое передадут по всем каналам связи. Глава города показал, как выглядят и звучат сигналы об опасности. Решение о введении данного оповещения связано с опасностью прилетов ракет с кассетными боевыми частями.

Ранее губернатор Севастополя сообщил работе ПВО в городе.