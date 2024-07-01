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МВД объявило в розыск одного из организаторов «Погони»

МВД РФ объявило в розыск одного из организаторов экстремистской группы «Погоня»

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AP

МВД России объявило в розыск одного из организаторов ныне нефункционирующего белорусского экстремистского формирования «Погоня» Вадима Прокопьева, следует из базы ведомства.

Он занимался вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины, сообщает МВД.

Также в базе ведомства значится карточка еще одного организатора формирования — Валерия Сахащика.

Отряд «Погоня» (белор. Атрад «Пагоня») — добровольческое вооруженное формирование, принимающее участие в вооруженном конфликте на востоке Украины, состоящее из граждан Белоруссии, воюющих на стороне ВСУ. Отряд получил название «Погоня» в честь древнего белорусского герба. В 1995 году по итогам референдума, проведенного по инициативе Александра Лукашенко, герб сменили, и с тех пор он активно используется белорусской оппозицией.

До этого в России суд объявил в международный розыск гражданина США, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее в России признали экстремистом журналиста издания SOTA (признано в РФ иностранным агентом).

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