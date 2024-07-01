Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семилетняя девочка сбежала из дома из-за побоев пьяной матери в Воронеже

В Воронеже будут судить мать, истязавшую семилетнюю дочь

close
100%
Shutterstock

В Воронеже хотят лишить родительских прав мать семилетней девочки, которая босиком сбежала зимой из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, 28-летняя жительница Воронежа систематически употребляла алкогольные напитки и подвергала избиениям свою малолетнюю дочь. В феврале 2024 года девочка, спасаясь от побоев, выбежала из дома без обуви и верхней одежды, замерзавшего ребенка спасли прохожие.

В отношении родительницы было возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокуратура рассматривает вопрос о лишении женщины родительских прав. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Свердловской области вынесли приговор женщине, которая восемь лет истязала пятерых детей. Женщина с 2012 по 2020 год систематически наносила телесные повреждения четверым опекаемым детям и одной удочеренной девочке. Она также применяла в их отношении и другие насильственные действия. Россиянка разработала и применяла на несовершеннолетних систему наказаний, основанную на причинении физических и психических страданий. Россиянке назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Тюмени мать била и морила голодом малолетнего сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами