Семилетняя девочка сбежала из дома из-за побоев пьяной матери в Воронеже

В Воронеже хотят лишить родительских прав мать семилетней девочки, которая босиком сбежала зимой из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, 28-летняя жительница Воронежа систематически употребляла алкогольные напитки и подвергала избиениям свою малолетнюю дочь. В феврале 2024 года девочка, спасаясь от побоев, выбежала из дома без обуви и верхней одежды, замерзавшего ребенка спасли прохожие.

В отношении родительницы было возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокуратура рассматривает вопрос о лишении женщины родительских прав. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Свердловской области вынесли приговор женщине, которая восемь лет истязала пятерых детей. Женщина с 2012 по 2020 год систематически наносила телесные повреждения четверым опекаемым детям и одной удочеренной девочке. Она также применяла в их отношении и другие насильственные действия. Россиянка разработала и применяла на несовершеннолетних систему наказаний, основанную на причинении физических и психических страданий. Россиянке назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Тюмени мать била и морила голодом малолетнего сына.