В США генпрокурора обвинили в сокрытии записи интервью Байдена

Юридический комитет палаты представителей Соединенных Штатов заявил о поданном иске в суд на генпрокурора и главу американского минюста Меррика Гарланда за отказ предоставить аудиозаписи интервью президента Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хёром. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что иск был подан в окружной суд США по столичному округу Колумбия. Конгрессмены требуют доступа к записям интервью Байдена с Хёром и автором мемуаров президента Марком Звоницером.

«Комитет просит суд приказать генеральному прокурору Гарланду предоставить комитету аудиозаписи интервью спецпрокурора с президентом Байденом и господином Звоницером», – говорится в документе.

До этого бывшая телеведущая американского телеканала ESPN Сейдж Стил рассказала, что ее интервью с президентом Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссировано. Она отметила, что каждый вопрос главе государства был подготовлен заранее и прорабатывался редакторами и руководством канала.

Ранее Байдена призвали дать интервью российскому журналисту.