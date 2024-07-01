На Украине пожаловались на проблемы с импортом электричества

Количество электроэнергии, получаемой Украиной из стран Европейского союза, резко сократилось из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды в Европе. Об этом сообщил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию «Украинская правда».

«У наших соседей в европейских странах также в связи с этой жарой и возросшим потреблением снижены возможности делиться с нами электроэнергией», — сказал Кудрицкий. По его словам импорт электроэнергии из ЕС снизился из-за того, что в соседних странах нет свободного ресурса в необходимом объеме для помощи украинской энергосистеме.

Минэнерго Украины сегодня сообщало, что нехватка электроэнергии в стране остается на высоком уровне, а для ее покрытия пришлось обратиться к аварийной помощи из Польши.

До этого в «Укрэнерго» сообщили о планах рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы. По данным компании, импорт может превысить отметку в 33,5 тысячи МВт*ч, экспорта при этом не предвидится.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна уже лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.