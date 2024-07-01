В Севастополе отменили воздушную тревогу

Предупреждение о воздушной опасности, объявленное в Севастополе во второй раз за сутки, отменено. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» – написал политик.

Отмечается, что между сообщениями о воздушной тревоге и ее отмене прошло около часа. Жителям посоветовали проследовать в укрытия, останавливалось движение наземного и морского общественного транспорта.

Во время тревоги Развожаев написал об уничтожении силами ПВО четырех воздушных целей, их фрагменты упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. О пострадавших не сообщалось.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с сентября 2023 года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

1 июля Развожаев сообщил о появлении в городе нового сигнала «Баллистика!». Во время него будет видео- и звуковое оповещение, которое будет транслироваться по всем каналам связи.

Ранее в Севастополе охранник ТЦ выгнал людей с детьми на улицу по время тревоги.