Под Севастополем уничтожили четыре воздушные цели

В небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожили четыре воздушные цели, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он уточнил, что осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Ситуация на контроле экстренных служб, сообщил Развожаев.

До этого в Севастополе появился новый сигнал оповещения «Баллистика!». Во время него будет видео и звуковое оповещение о баллистической опасности, оно будет транслироваться по всем каналам связи. Губернатор города показал, как выглядят и звучат сигналы об опасности.

Решение о введении сигнала «Баллистика!» связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями.

Ранее стало известно, сколько времени потребует поиск неразорвавшихся кассет в Севастополе.