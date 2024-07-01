Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Севастополем уничтожили четыре воздушные цели

Развожаев: в небе над акваторией и около Балаклавы сбили четыре воздушные цели

close
100%
Unsplash

В небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожили четыре воздушные цели, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он уточнил, что осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. 

Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Ситуация на контроле экстренных служб, сообщил Развожаев.

До этого в Севастополе появился новый сигнал оповещения «Баллистика!». Во время него будет видео и звуковое оповещение о баллистической опасности, оно будет транслироваться по всем каналам связи. Губернатор города показал, как выглядят и звучат сигналы об опасности.

Решение о введении сигнала «Баллистика!» связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями.

Ранее стало известно, сколько времени потребует поиск неразорвавшихся кассет в Севастополе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами