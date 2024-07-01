Губернатор Севастополя сообщил работе ПВО в городе

Операторы систем противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают цели в небе над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе работает ПВО... Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал глава региона.

По его словам, все службы находятся в состоянии боеготовности.

Развожаев призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и не выходить из укрытий или безопасных мест. Он напомнил, что во время обстрела важно избегать открытого пространства, поскольку осколки могут разлетаться далеко и представлять большую опасность.

1 июля Развожаев сообщил о появлении в городе нового сигнала «Баллистика!». Во время него будет видео- и звуковое оповещение, которое будет транслироваться по всем каналам связи. Губернатор подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется: в зависимости от угрозы будет объявляться или воздушная тревога, или баллистическая опасность. Он объяснил, что решение о введении нового сигнала связано с угрозой атаки баллистическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.

Ранее в Севастополе охранник ТЦ выгнал людей с детьми на улицу по время тревоги.