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UniCredit попросил у европейского суда разъяснений по поводу требований ЕЦБ

UniCredit обратился в суд из-за требований о ликвидации московского отделения

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Depositphotos

Итальянская финансовая группа UniCredit обратилась в высший суд Евросоюза общей юрисдикции по поводу требований Европейского Центробанка (ЕЦБ) о сокращении присутствия группы в России. Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении UniCredit, под контролем которого находится российский банк «ЮниКредит», просит «окончательного разъяснения» относительно требований насчет ликвидации московского подразделения группы, установленных регулятором.

Представители банка отметили, что не против сократить деятельность в РФ, но у них есть вопросы по условиям сокращения. UniCredit на время слушаний просит приостановить действие соответствующего решения ЕЦБ.

До этого глава итальянского UniCredit Андреа Орчел заявил, что уход итальянского UniCredit из России при нынешних условиях крайне маловероятен. Отмечается, что банк вынужден лавировать в «серой зоне», соблюдая политические требования обеих сторон, избегая при этом санкций. UniCredit уже сократил присутствие в РФ, но не собирается распродавать активы за бесценок.

Ранее «Русхимальянс» выиграл многомиллионный суд против Unicredit Bank.

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