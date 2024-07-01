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В прокуратуре подтвердили проверку конкурса красоты в Ростове-на-Дону

Прокуратура проверит организацию конкурса «Детская супермодель России»

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Прокуратура Ростовской области проверит на соответствие требованиям законодательства информацию о модельном конкурсе в Ростове-на-Дону, где участницы-подростки выходили на подиум в купальниках. Об этом со ссылкой на представителя надзорного ведомства сообщает РИА Новости.

Агентство уточняет, что 29 июня в парке в Ростове-на-Дону прошли конкурсы «Детская супермодель России 2024» и «Лучшая модель Юга России». В первом из них участвовали дети от 4 до 14 лет, и выхода в купальниках не было. Во втором участвовали девушки в возрасте от 15 до 23 лет, и дефиле в купальниках предусматривалось.

Организатор мероприятия, гендиректор «Имидж-Элит» Михаил Степура пояснил, что конкурсы проводятся уже много лет и до сего дня нареканий не вызывали. По его словам, фото на фоне баннера детского соревнования сделал случайный прохожий, а попавшие в объектив девушки в купальниках – участницы «взрослого» конкурса. Сейчас организаторы пытаются найти человека, намеренно опубликовавшего такие снимки, чтобы «разобраться» с ним.

Ранее сообщалось, что в Дагестане отменили фестиваль культуры и национальных традиций «Миссис Россия — BRICS» из-за угроз в адрес участниц.

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