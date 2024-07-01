В Польше произошел скандал из-за финансирования выборов

В Польше разгорается скандал по поводу финансирования избирательной кампании некоторых политиков из Фонда справедливости. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Фонд справедливости, которым управляет минюст Польши, предназначен для поддержки жертв преступлений. По данным издания, в 2019 году председатель партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский обратился к главе минюста, генпрокурору и председателю партии «Солидарная Польша» Збигневу Зебро с просьбой запретить кандидатам «Солидарной Польши» использовать фонд для проведения избирательной кампании.

«Немедленно запретить кандидатам «Солидарной Польши» пользоваться Фондом справедливости во время избирательной кампании»», – приводит издание выдержку из письма политика, которое было обнаружено при обыске по делу о злоупотреблениях в Фонде справедливости.

Данную информацию прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск. «У меня к нему [Качиньскому] три вопроса: настоящее ли это письмо, знал ли он о масштабах незаконного использования государственных средств, и уведомил ли он прокуратуру по этому вопросу», — сказал премьер.

Отмечается, что в прокуратуру уже направлена просьба возбудить уголовное дело по поводу незаконного использования средств фонда и незаконного финансирования избирательной кампании.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал Качиньского «говорящей обезьяной».

В Польше разгорелся скандал из-за попытки смены руководства государственных СМИ — Польского телевидения.