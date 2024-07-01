Вице-премьер Патрушев рассказал о ликвидации несанкционированных свалок

К концу года в России должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов. Работа, которая ведется по федеральному проекту «Чистая страна», должна улучшить жизнь 20 млн россиян. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном ликвидации свалок в рамках нацпроекта «Экология».

Дмитрий Патрушев констатировал, что свалки не просто портят внешний облик городов, наносят вред окружающей среде, но и негативно влияют на качество жизни.

По словам вице-премьера, работа в рамках федерального проекта ведется с 2019 года, на эти цели было выделено порядка 55 млрд рублей. Задача — ликвидировать более 190 несанкционированных свалок за шесть лет.

Он уточнил, что большая часть запланированных работ уже выполнена. По плану в этом году ликвидации подлежат 62 свалки в 37 субъектах.

При этом Патрушев указал на риски несвоевременного завершения работ в Архангельской, Мурманской, Брянской и Кировской областях, а также Бурятии.

Зампред правительства призвал руководство субъектов усилить контроль за выполнением работ на местах.

Кроме того, он поручил регионам представить в Минприроды России графики проведения работ, предусмотрев их завершение до 20 ноября, а также завершить корректировку проектно-сметной документации и получить заключение экспертиз.