Участникам «Движения первых» провели экскурсию в институт «Роснефти» в Красноярске

В День молодежи провели школьники из общероссийского «Движения первых» посетили Центр хранения сейсмической информации в Красноярске, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что специалисты красноярского научного института компании провели ребятам научно-познавательную лекцию и экскурсию по центру. В «Роснефти» считают, что подобные мероприятия могут помочь школьникам в выборе будущей профессии и определить свои ориентиры. Кроме того, во время посещения корпоративных научных институтов ребятам рассказывают об актуальных задачах ученых «Роснефти».

Так, сотрудники красноярского научного института компании продемонстрировали ребятам инновационные технологиями «Роснефти», которые используются в разработке месторождений, а также позволяют увеличить добычу углеводородного сырья.

«Гостям продемонстрировали работу искусственного интеллекта, который обеспечивает точность интерпретации сейсморазведочной информации на уровне экспертов отрасли, сокращая при этом время обработки данных с двух недель до нескольких часов», — говорится в сообщении.

При этом школьники при помощи специально созданного бота попробовали себя в роли ученых-геофизиков и посоревновались с ИИ в выделении разломов по данным сейсморазведки.

Также работники института рассказали гостям об уникальной базе данных центра, которая на сегодняшний день составляет более 5 млн гигабайт. Отмечается, что ее объем почти в 110 раз превышает объем фонда Российской государственной библиотеки, который содержит около 50 миллионов экземпляров книг и занимает площадь 8,5 гектаров.

В компании уточнили, что мероприятие организовано в рамках масштабного образовательного проекта «В гостях у ученого». Задача проекта развить интерес к науке, познакомить участников «Движения первых» с научно-исследовательской работой и показать, какую пользу приносят научные исследования и работа ученых для будущего страны.