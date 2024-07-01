Сотрудница омского банка воспользовалась многомиллионным вкладом клиентки без ее ведома

В Омске местная жительница осудила у банка компенсацию после того, как сотрудница финансовой организации распорядилась деньгами клиентки без ее ведома. Сумму материального ущерба омички помогли взыскать сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам инспекторов ГУ ФССП, потерпевшая сделала вклад в банке размером 10 млн рублей. Согласно договору, женщина должна была получать со вклада 5% ежеквартально и 9,9% ежегодно. После открытия договора омичка пополнила вклад еще на 970 тысяч рублей.

Когда финансовая организация прекратила перечислять проценты, женщина обратилась в отделения, чтобы выяснить причину задержки, и узнала, что ее средства были перечислены в брокерскую компанию. При этом согласия на подобные действия потерпевшая не давала.

Правоохранители установили, что операция была совершена с участием одной из сотрудниц банка, которая сразу же после этого покинула компанию.

После случившегося омичка обратилась в суд с иском о возврате денежных средств на первоначальный счет.

«Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил частично требования омички, признав договор между банком и гражданкой действующим, а договор с брокерской компанией недействительным, постановив взыскать с банка компенсацию морального вреда, штраф за невыполнение требований в добровольном порядке, сумму долга, и проценты за пользование денежными средствами до дня зачисления денежных средств на счет истца на общую сумму 3 миллиона 140 тысяч рублей», — рассказали приставы.

Поскольку банк не торопился исполнять решение суда, в дело пришлось вмешаться специалистам ФССП, после чего финансовая организация возместила причиненный материальный ущерб в полном объеме.

Ранее в Москве задержали сотрудницу банка, которую подозревают в хищении более 100 млн рублей.