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В Подмосковье прошел межрегиональный этап чемпионата по пожарной безопасности

Подмосковные студенты стали победителями чемпионата по пожарной безопасности

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

На базе Раменского колледжа прошел межрегиональный этап Всероссийского чемпионата «Пожарная безопасность», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

По итогам этапа первое место заняла команда из Московской области (Денис Андреенко, Алексей Тюрин, Никита Ветох, Алексей Пикус, Руслан Насруллаев).

Второй стала московская команда, а третье место заняла команда из Свердловской области.

Участники на протяжении трех дней выполняли задания, имитирующие реальные ситуации пожаротушения и спасения.

На каждом этапе задания были построены таким образом, чтобы проверить технические навыки участников, умение работать в команде, быстро принимать решения и действовать в экстренных ситуациях.

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