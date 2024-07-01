В Подмосковье прошел межрегиональный этап чемпионата по пожарной безопасности

На базе Раменского колледжа прошел межрегиональный этап Всероссийского чемпионата «Пожарная безопасность», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
По итогам этапа первое место заняла команда из Московской области (Денис Андреенко, Алексей Тюрин, Никита Ветох, Алексей Пикус, Руслан Насруллаев).
Второй стала московская команда, а третье место заняла команда из Свердловской области.
Участники на протяжении трех дней выполняли задания, имитирующие реальные ситуации пожаротушения и спасения.
На каждом этапе задания были построены таким образом, чтобы проверить технические навыки участников, умение работать в команде, быстро принимать решения и действовать в экстренных ситуациях.