В Костроме ребенок повис на заборе со штырем в ноге

В Костроме ребенок получил серьезную травму, когда пытался перелезть через металлический забор, ему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает МКУ Центр гражданской защиты города Костромы.

Инцидент произошел 29 июня на Прямом проезде, ребенка, висящего на заборе, заметили очевидцы и обратились в экстренные службы. Выяснилось, что ребенок пытался перелезть через ограждение, проткнул ногу металлическим штырем и повис на нем.

Спасателям пришлось перерезать прут, чтобы врачи могли оказать мальчику помощь. Пострадавший госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось о том, что в Ставрополе участник СВО, приехавший в отпуск, спас ребенка, который проткнул артерию штырем на детской площадке. 10-летний мальчик бежал играть в футбол с друзьями и напоролся на штырь на детской площадке. Металлический прут проткнул ребенку артерию на левой ноге, от боли и сильного кровотечения мальчик потерял сознание. На помощь ему бросился участник СВО, который приехал домой в отпуск. Мужчина достал из багажника припаркованной во дворе машины кровоостанавливающие тампоны и жгут. Школьника госпитализировали с разорванной бедренной артерией. Почти сутки ребенок провел под аппаратом ИВЛ, ему сделали переливание крови.

Ранее в Якутске штырь от футбольных ворот проткнул шею подростку.