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«Роснефть» наградила лауреатов конкурса мультфильмов «О белом медведе»

Около 100 авторов поучаствовали в конкурсе мультфильмов «О белом медведе»

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Global Look Press

В Ленинградском зоопарке наградили лауреатов конкурса мультфильмов «О белом медведе», генеральным партнером которого стала «Роснефть». Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что для участия в конкурсе свои работы представили около 100 авторов и творческих коллективов со всей страны. При этом лауреатами конкурса стали авторы 15 мультфильмов.

Как уточнили в «Роснефти» оценивание работ проходило в трех категориях: «Дети» (от 6 до 10 лет), «Школьники» (учащиеся 5-11 классов), «Взрослые». Кроме того, компанией было учреждено три дополнительные награды.

Так, творческому коллективу «Прикладная анимация» с работой о белой медведице «Услада» вручили приз зрительских симпатий. Коллектив стал победителем открытого голосования, который проходил на странице «Роснефти» в соцсетях.

В свою очередь Федор Евтушенко также получил специальный приз за анимационную ленту «Медвежонок Федор». Обладателем третьего специального приза стал Максим Шабанов за мультфильм «Приключение северных мишек».

Отмечается, что все мультфильмы, которые были представлены на конкурсе на протяжение всего июня демонстрировались в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

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