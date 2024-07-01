ВККС рассмотрит просьбу СК о возбуждении дела против главы Солнцевского суда

Высшая квалификационная коллегия судей 10 июля рассмотрит просьбу Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении главы Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, подозреваемого в мошенничестве. Об этом говорится на официальном сайте коллегии.

«Рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда г. Москвы Матеты Артема Игоревича», — следует из повестки заседания.

Информация о деталях уголовного дела в отношении Матеты не разглашается.

Отмечается, что фигурант ранее занимал пост главы Ногинского горсуда, после этого получил назначение в Московский областной суд. В 2021 году указом президента России он был назначен председателем Солнцевского районного суда столицы.

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