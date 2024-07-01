В России предложили освободить одну группу граждан от НДФЛ

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало комплекс мер по привлечению инвалидов к трудовой деятельности, среди прочего предлагается освободить от НДФЛ граждан с первой группой инвалидности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект Минтруда по повышению уровня занятости лиц с ограниченными возможностями.

«Среди предлагаемых к проработке мер освобождение от уплаты НДФЛ и налога на профессиональный доход (налог на самозанятых) для инвалидов первой группы», – говорится в сообщении. Также авторы документа предложили ввести льготы по стажу работы и учету заработка при назначении трудовой пенсии для работающих инвалидов.

В ведомстве подчеркнули, что в России более 70% людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста не вовлечены в рынок труда.

До этого в Минфине спрогнозировали, что объем поступлений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами выше 5 млн рублей в год по итогам 2024 года составит около 181 млрд рублей. По данным ведомства, всего с начала введения налога в 2021 году в бюджет поступило около 441 млрд рублей. Из них более 56 млрд рублей пришли за пять месяцев текущего года.

Ранее в России предложили нулевой НДФЛ для получающих зарплату в размере МРОТ.