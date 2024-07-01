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В Белгородской области установят 300 бетонных укрытий

Гладков: в Белгородской области выделят 100 млн руб. на бетонные укрытия

В приграничных районах Белгородской области планируют установить 300 бетонных укрытий. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для этого выделят 100 млн рублей.

«Депутаты областной думы приняли решение: 100 млн руб. будет выделено на бетонные укрытия, 300 штук», — сказал Гладков.

По словам главы региона, укрытия будут установлены вдоль государственной границы в приграничных районах.

Губернатор Белгородской области подчеркнул, что оперативная обстановка в регионе сложная, поэтому главной задачей властей является обеспечение безопасности местных жителей.

До этого министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил о запуске дополнительных номеров телефонов для вызова скорой помощи.

30 июня мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что более 60 тысяч жителей Белгорода прошли обучение оказанию первой медицинской помощи.

Ранее в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.

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