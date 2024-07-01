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Стало известно, какой еще объект планировали атаковать террористы в Дербенте

МВД Дагестана: напавшие на Дербент террористы хотели атаковать и шиитскую мечеть

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Террористы, напавшие на православную церковь и синагогу в Дербенте, планировали осуществить налет и на шиитскую мечеть. Об этом сообщил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, передает РИА Новости.

«Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети. Только некоторые обстоятельства, о которых я не хочу сейчас говорить, помешали им это сделать», — сказал министр на встрече главы Дагестана Меликова с представителями институтов гражданского общества.

До этого глава республики заявил, что основной угрозой, влияющей на обстановку в Дагестане, остается возросшая активность международных террористических организаций.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее в школе имени Нурмагомедова прошли обыски из-за терактов в Дагестане.

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