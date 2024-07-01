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В Артеме мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

В Приморье иностранца обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Артеме задержали мигранта по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

В правоохранительные органы обратился горожанин, он объяснил, что во дворе дома по улице Лазо несовершеннолетняя девушка просит о помощи. Прибывшим на место полицейским пострадавшая рассказала, что на нее напал неизвестный и надругался.

По подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний гражданин иностранного государства. Мигрант доставлен в отдел полиции для разбирательств, доследственную проверку проводит региональный СК. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что на севере Петербурга задержан подросток по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей школьницы, женщина заявила, что в подъезде дома над ее ребенком надругался подросток. В совершении преступления подозревается девятиклассник, он задержан, возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Ранее в Воронеже судимый педофил получил 22 года за изнасилование десятилетней девочки.

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