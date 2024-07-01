В Видном врачи спасли мужчину с перерезанной артерией

Во врачебную амбулаторию «Горки Ленинские» обратился 28-летний мужчина, пострадавший истекал кровью. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

28-летний житель Подмосковья сумел дойти до амбулатории, где сообщил, что получил ножевое ранение в предплечье. У пострадавшего отмечались слабость, головокружение и спутанность сознания.

«У пациента было обширное кровотечение, повреждена лучевая артерия. Давление стремительно падало до критических цифр. Мы остановили кровь и перебинтовали пострадавшему руку, стабилизировали давление и следили за жизненно важными показателями», — рассказала старшая медицинская сестра Оксана Курбанмагомедова.

В больнице пациенту ушили раны, соединив рассеченные сосуды и мышцы. Некоторое время пострадавший находился под медицинским наблюдением и был выписан на амбулаторное лечение.

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