Задержку рейсов из Антальи связали с нехваткой персонала

Массовая задержка рейсов в аэропорту Антальи связана с нехваткой персонала, которая особенно остро ощущается в пиковые периоды по количеству пассажиров. Так RT объяснили ситуацию в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

В организации подчеркнули, что Анталья является одним из самых популярных направлений, причем не только для российских туристов. На международные перелеты приходится основная часть турпотока. Уточняется, что 29 июня в аэропорту обслужили более тысячи рейсов, количество пассажиров превысило 290 тыс. человек. Персонала в такие моменты не хватает, из-за чего случаются задержки, пояснили специалисты.

«Вместе с тем авиационные власти и сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые усилия по устранению задержек рейсов», — заключили в «Турпомощи».

Напомним, аэропорт Антальи с началом туристического сезона перестал справляться с большим потоком пассажиров и начал массово задерживать рейсы. Так, недавний рейс в Сочи задержался на 3,5 часа, в Домодедово — на 5 часов.

Ранее стало известно, что российским туристам станут доступны новые страны с прямыми рейсами.