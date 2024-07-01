В детском лагере в Башкирии из окна второго этажа выпала восьмилетняя девочка

В Ишимбайском районе Башкирии устанавливаются обстоятельства травмирования восьмилетней девочки в детском лагере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел 29 июня в детском лагере, из окна второго этажа выпала восьмилетняя школьница. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностирована травма стопы.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит республиканский СК, обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Ишимбайская межрайонная прокуратура проверит соблюдение законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания несовершеннолетних в учреждении, даст оценку действиям персонала.

До этого сообщалось, что в Симферополе мальчик выпал из окна школы и попал в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшего госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии Республиканской детской клинической больницы. Врачи оценили его состояние как тяжелое, но стабильное. Следователи совместно со специалистами министерства образования проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Ленобласти мальчика госпитализировали с переломом черепа после падения со второго этажа.